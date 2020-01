Der Corona-Virus hat die Börsen im Griff. Der S&P 500 verbuchte den größten Tagesverlust seit Anfang Oktober und verlor letztlich 1,57 Prozent auf 3243,63 Zähler. Der Nasdaq 100 büßte 2,07 Prozent auf 8952,18 Punkte ein. Dow und DAX sind year-to-date knapp ins Minus gerutscht, der ATX ist schon mehr als 3 Prozent im Minus. Schön langsam wird es auch spannend mit dem ATX neu per März-Verfall, Do&Co holt in der Umsatzliste wieder auf, wohl aber zu spät. Zur Erinnerung: 2 dieser 4 Werte sind im ATX, wenn FACC in der Market Cap vor Zumtobel bleibt (Zumtobel Cap: 278617500, FACC Cap: 277487400, ab Anfang Februar werden die Umsätze gemäss VWAP einfliessen). Wenn nicht, dann sind es drei Werte.FACC ( Akt. Indikation: 11,85 ...

