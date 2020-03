BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zu Besonnenheit und Rücksichtnahme im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen. "Wir werden das Virus besiegen", sagte das Staatsoberhaupt dem Nachrichtenportal "t-online". "Aber in was für einer Gesellschaft wir danach leben werden, und in was für einer Welt, das hängt davon ab, wie wir heute handeln."



Es sei nun vor allem wichtig, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. "Drastische und sofortige Einschnitte in unser tägliches Leben, unseren Berufsalltag sind dafür notwendig, auf alte Gewohnheiten wie Umarmungen, den Begrüßungskuss, das Händeschütteln, müssen wir eine Zeitlang verzichten", so Steinmeier. "Unsere Selbstbeschränkung heute kann morgen Leben retten." Er forderte, alle zielführenden Optionen "ohne Denkverbote" zu prüfen und gegebenfalls umzusetzen./zc/DP/zb