Jena, 28. Januar 2020 - Die Decimo GmbH, Berlin, eine Beteiligung der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), und die aifinyo AG, Dresden (Börse München, m:access, ISIN DE000A2G8XP9), haben den Vollzug ihres Zusammenschlusses bekannt gegeben.Die aifinyo Gruppe bietet als bankenunabhängiger Finanzdienstleister innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungen in Form von Factoring, Finetrading, Leasing und Inkasso speziell für Startups, Freiberufler und mittelständische Unternehmen. Decimo zählt mit ihrer Plattform Rechnung.de zu den Vorreitern im Online-Factoring. Mit einem komplett automatisierten und online-basierten Abwicklungsprozess für die Rechnungsvorfinanzierung hat Decimo eine hochskalierbare Technologieplattform entwickelt, mit der sich Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen auch mit geringen Rechnungsbeträgen Liquidität beschaffen können.Durch den Zusammenschluss beider Unternehmen mit gemeinsam über 2.000 aktiven Kunden und einem jährlichen Transaktionsvolumen von über 300 Millionen Euro sollen Synergien im operativen Geschäft und insbesondere beim Thema Digitalisierung gehoben werden. Zudem werden erhebliche Vorteile im Betrieb einer gemeinsamen Technologieplattform erwartet. Damit soll der Ausbau des Serviceangebots sowie ein noch schnelleres Wachstum erreicht werden."Nach Decimos sehr erfolgreicher Unternehmensentwicklung in den letzten Jahren sehen wir den Merger mit aifinyo als eine sehr gute Option die Geschwindigkeit bei der Marktdurchdringung nochmals zu erhöhen. Neben umfangreichen Synergien, die sich aus dem Merger ergeben, sichert die Größe der neuen Gruppe deutliche Wettbewerbsvorteile in einem sehr dynamischen Marktumfeld. Wir sind vom riesigen Wachstumspotenzial der aifinyo als einer der führenden digitalen Anbieter von Finanzierungslösungen für Unternehmer und Mittelstand überzeugt und werden die Entwicklung als Investor weiter aktiv begleiten", kommentiert Bertram Köhler, Vorstand der DEWB.Die Zusammenführung beider Unternehmen erfolgte durch Einbringung der Decimo GmbH in die aifinyo AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien. Die Gesellschafter der Decimo GmbH wurden mit einem Anteil von 25 Prozent Aktionäre der im m:access der Börse München notierten aifinyo AG.Für die DEWB liefert die Transaktion einen Ergebnisbeitrag von 3,1 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2019. DEWB ist künftig mit rund fünf Prozent an der aifinyo Gruppe beteiligt.Über DEWB Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den letzten 20 Jahren über 390 Millionen Euro in 60 Unternehmen investiert und bei 49 Exits, darunter neun Börsengängen, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer fast 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.