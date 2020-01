Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag höher tendiert. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.117,34 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 18,9 Punkten bzw. 0,61 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,30 Prozent, FTSE-100/London +0,47 Prozent und CAC-40/Paris +0,42 Prozent.Der heimische Leitindex holte seine Kursverluste aus dem Frühhandel bis Mittag auf und baute seine Kursgewinne am Nachmittag ...

