Die Mitarbeiter seien bereits entsprechend informiert worden. "Reisen müssen vom Vorstand genehmigt werden." Darüber hinaus habe man eine "Reihe von Maßnahmen" getroffen. So hat AT&S den Mitarbeitern Handlungsempfehlungen gegeben, unter anderem geht es um das Desinfizieren der Hände - "um sicherzustellen, dass die Gesundheit gewahrt wird".AT&S beschäftigt in China in zwei Werken rund 7.000 Mitarbeiter, ...

