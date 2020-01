Huntington, New York (ots/PRNewswire) - Webinfinity, führend bei angewandter Automatisierung der Bindung in Beziehungen mit Partnern, Mitarbeitern und Kunden, hat heute bekannt gegeben, dass Fred Portella und Greg Fredericks dem Leitungsteam von Webinfinity beigetreten sind. Fred Portella wird VP & GM (Vizepräsident und Geschäftsführer) für Webinfinitys Tätigkeit in der Region EMEA, einschließlich der Beziehungen mit Bestandskunden. Greg Fredericks wird VP für Solution Delivery und managt Teams für die Kunden-Implementierung."Diese beiden Fachkräfte fügen dem Führungsteam von Webinfinity signifikante Erfahrung in den Bereichen Channel-Vertrieb, Marketing and Programm-Management hinzu", sagte James Hodgkinson, der CEO von Webinfinity. "Dies wird für unsere Kunden in der anfänglichen Konfiguration des Partnerumfeldes und auch bei der Beratung in der Optimierung der Partnerbindung eine fantastische Ressource sein."Fred Portella ist in Genf (Schweiz) tätig und verfügt über nahezu zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Channel-Strategie und Entwicklung in der ICT-Branche sowie umfassende Kompetenz bei Partnerprogrammen und Portalen. Vor seinem Beitritt zu Webinfinity hatte er eine Reihe leitender Rollen in Channel-Vertrieb, Marketing und Management strategischer Allianzen bei Iomega, EMC und Lenovo inne.Greg Fredericks hat mehr als 25 Jahre lang effektive Marketing- und Channel-Strategien von Firmen entworfen, entwickelt und geleitet, darunter bei Sony, Quantum und Impartner. Zu seinem Erfahrungsschatz gehören strategische Beratung sowie Unterstützung von Firmen bei Definition und Bereitstellung von Plattformen und Programmen für das Partner- Beziehungsmanagement.Fred Portella und Greg Fredericks treten ihre Positionen sofort an.Informationen zu WebinfinityWebinfinity konzentriert sich darauf, die Bindung zwischen Anbietern und ihren Partnern, Produzenten und ihrem Händlernetz, Firmen und ihren Mitarbeitern und Kunden zu vertiefen. Die führende Stellung des Unternehmens im Bereich des digitalen Engagements hat zu einem wirklich einzigartigen Produkt geführt, das für eine unbegrenzte Anzahl von Anwendungen, Nutzern, Firmentypen und Größen konfiguriert werden kann.Die Engagement-Automatisierungsengine des Unternehmens verbindet geschäftliche Nutzer intelligent und automatisch mit den Ressourcen, die sie zur Bewältigung bestimmter Aufgaben ohne Reibung, organisatorische Hindernisse oder Systembegrenzungen benötigen. Unter webinfinity.com erhalten Sie weitere Informationen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1082492/Webinfinity_Fred_Portella.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1082494/Webinfinity_Greg_Fredericks.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1082607/Webinfinity_Logo.jpg Kontakt:Elizabeth Chaneyelizabeth.chaney@webinfinity.com415-359-5091Original-Content von: Webinfinity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072903/100840772