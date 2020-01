Der Schokoladenhersteller Ritter Sport setzt nicht nur bei seinen süßen Tafeln, sondern auch in Sachen Verpackung auf Nachhaltigkeit: In einer großen Test-Aktion können Schokofans das neue Packaging jetzt in Augenschein nehmen. Quadratisch, praktisch, nachhaltig - alternative Verpackungen sind auch bei Ritter Sport ein Thema. Bislang verwendete das Unternehmen eine recycelbare Einstofffolie. Was Nachhaltigkeit in Bezug auf Packaging angehe sei aber "noch Luft nach oben", wie es in einem Beitrag auf dem Ritter-Sport-Blog heißt. Aus diesem Grund hat der Schokoladenhersteller nun eine spezielle Papierverpackung ...

