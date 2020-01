Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die Vereinbarung eines "Phase-Eins"-Handelsabkommens zwischen den USA und China, die Billigung des Brexit-Deals im britischen Parlament, die Erholung des ifo-Index auf ein Sechsmonatshoch, sehr gute US-Arbeitsmarktdaten, die Erholung des chinesischen PMI für das Verarbeitende Gewerbe auf ein Siebenmonatshoch, die Verbesserung in der Industrieproduktion und im Wachstum der Einzelhandelsumsätze in China sowie die weitere Kürzung der Fördermengen durch die OPEC hätten die globalen Aktienmärkte im Dezember auf ein neues Allzeithoch getrieben. Die Frühindikatoren in Deutschland hätten sich im Dezember verbessert. Der ifo-Index habe sich von 95,1 auf ein Halbjahreshoch von 96,3 erholt. Der ZEW-Index sei von -2,1 auf 10,7 gestiegen und sei damit erstmals seit April wieder positiv. ...

