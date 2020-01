Die maßgeschneiderte Devexperts dxTrade-Version von B2Broker, kombiniert mit Technologie und hoher Liquidität, hat zu einem unvergleichlichen Angebot in der Branche geführt.

B2Broker, ein führender Liquiditäts- und Technologieanbieter von Lösungen für die Forex- und Kryptobranche, hat einen Vertrag mit Devexperts, einem Entwickler von Finanzsoftware, über die Lizenzierung der dxTrade-Plattform abgeschlossen. dxTrade, eine Multi-Asset- und Multi-Markt-Handelsplattform für Broker, deckt im Gegensatz zu anderen, bestehenden OTC-Handelsplattformen das gesamte Asset-Spektrum ab. Mit dieser Funktion kann sich B2Broker zum führenden Prime-of-Prime-Liquiditätsgeber der Branche entwickeln.

B2Broker Secures its Position as a PoP Liquidity Provider with Devexperts dxTrade (Photo: Business Wire)