ROUNDUP 2: SAP kann Profitabilität deutlich steigern - Aktie schwächelt aberWALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP wächst dank guter Geschäfte mit Cloudanwendungen im Internet weiter kräftig. Allerdings hat er im vergangenen Jahr unter dem Strich nicht so viel Geld verdient wie davor. Der Nettogewinn schrumpfte um 17 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag bei seiner Bilanz-Pressekonferenz in Walldorf mitteilte. SAP begründete den Einbruch mit Milliardenkosten einerseits für einen Anfang 2019 begonnenen Personalumbau und andererseits für die aktienbasierte Vergütung eigener Mitarbeiter. Beim Umsatz durften die beiden Co-Vorstandschefs Jennifer Morgan und Christian Klein bessere Nachrichten verkünden: Die Erlöse stiegen um zwölf Prozent auf 27,6 Milliarden Euro.ROUNDUP: Korruptionsvorwürfe: Flugzeugbauer Airbus einigt sich mit BehördenAMSTERDAM - Airbus hat sich in den Untersuchungen zu Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen in drei Ländern auf einen Kompromiss geeinigt. Es gebe einen Grundsatzdeal mit französischen, britischen und US-amerikanischen Behörden, Vorwürfe wegen der Zahlung von Schmiergeld beizulegen. Das teilte der europäische Flugzeugbauer am Dienstag in Amsterdam mit.Pharmakonzern Pfizer rechnet 2020 mit Rückgang bei Umsatz und Gewinn je AktieNEW YORK - Der Pharmariese Pfizer hat 2019 angesichts wachsender Konkurrenz durch Nachahmermedikamente wie erwartet einen Umsatzrückgang verbucht und rechnet damit auch im laufenden Jahr. Die Erlöse dürften sich demnach 2020 auf 48,5 bis 50,5 Milliarden US-Dollar (44 bis 45,8 Milliarden Euro) belaufen, teilte der Konzern am Dienstag in New York mit. 2019 belief sich der Umsatz auf 51,75 Milliarden Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von vier Prozent bedeutet. Analysten hatten im Schnitt zwar einen noch etwas deutlicheren Rückgang erwartet.ROUNDUP: Wacker Chemie übertrifft trotz Solartristesse die ErwartungenMÜNCHEN - Bei Wacker Chemie lief es im vergangenen Jahr trotz der Belastungen durch eine träge Weltwirtschaft und schwierige Solargeschäfte im Tagesgeschäft besser als Analysten befürchtet hatten. Wie der SDax-Konzern am Dienstag mitteilte, sank der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2019 auf Basis vorläufiger Zahlen zwar um 16 Prozent auf 780 Millionen Euro. Allerdings war das selbst abzüglich bestimmter Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit einem Schadensfall im Jahr 2017 am US-Standort Charleston von 112,5 Millionen Euro mehr als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Die seit einiger Zeit arg gebeutelten Aktien des Spezialchemiekonzerns legten im frühen Handel deutlich zu.US-Mischkonzern 3M will Profitabilität mit Stellenabbau erhöhenST PAUL - Der US-Mischkonzern 3M will mit einem neuen Geschäftsmodell und schlankeren Strukturen das Wachstum ankurbeln und effizienter werden. Dazu beitragen soll auch ein Abbau von 1500 Stellen weltweit, wie 3M am Dienstag in St. Paul (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte. Damit will der Konzern jährlich vor Steuern 110 bis 120 Millionen US-Dollar einsparen, 2020 sollen die Einsparungen bei 40 bis 50 Millionen Dollar liegen. Im vierten Quartal 2019 fielen für den Umbau Kosten vor Steuern von 134 Millionen Dollar an. An der Börse sorgten die Nachrichten nicht für gute Stimmung. Im Gegenteil: Die 3M-Aktie lag vorbörslich rund 1,9 Prozent im Minus.ROUNDUP: Huawei darf eingeschränkt bei 5G-Ausbau in Großbritannien mitmachenLONDON - Der chinesische Telekomriese Huawei darf sich unter Einschränkungen am Ausbau der superschnellen 5G-Mobilfunknetze in Großbritannien beteiligen. Anbieter, die als risikobehaftet gelten, sollen lediglich von Kernbereichen des Netzes ausgeschlossen werden, teilte die Regierung am Dienstag nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats in London mit. Damit wäre der Weg für die Verwendung von Huawei-Technik zumindest in Teilen der Infrastruktur frei. Von der Entscheidung profitiert auch der chinesische Huawei-Wettbewerber ZTE.ROUNDUP: Biotech-Sparte treibt Sartorius weiter anGÖTTINGEN - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius ist im abgelaufenen Jahr dank guter Geschäfte in der Biotech-Sparte weiter gewachsen. Die Erlöse kletterten 2019 nach ersten Berechnungen gegenüber dem Vorjahr um knapp 17 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro, wie das MDax- Unternehmen am Dienstag in Göttingen mitteilte.ROUNDUP: Philips prüft Verkauf des Geschäfts mit HaushaltsgerätenAMSTERDAM - Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips prüft einen Verkauf seines Geschäfts mit Haushaltsgeräten. Das hat der Konzern am Dienstag in Amsterdam bekannt gegeben. Dazu solle innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate eine separate rechtliche Struktur der Sparte geschaffen werden. Das Geschäft mit Küchengeräten, Kaffee-, Textil- und Haushaltsgeräten hat im Gesamtjahr 2019 laut Unternehmensangaben 2,3 Milliarden Euro umgesetzt.Harley-Davidson schwächelt weiter - Aktie bricht vorbörslich einMILWAUKEE - Die US-Motorrad-Ikone Harley-Davidson kommt nicht aus der Krise. Im vierten Quartal 2019 ging der Umsatz im Jahresvergleich um 8,5 Prozent auf 874 Millionen Dollar (794 Mio Euro) zurück, wie das traditionsreiche Unternehmen am Dienstag in Milwaukee mitteilte. Harley-Davidson ächzt weiter unter dem von der US-Regierung angezettelten Handelsstreit mit China und der EU, der zu hohen Einfuhrzöllen auf die Produkte des Herstellers geführt hat.Weitere Meldungen -ROUNDUP: Zooplus wächst langsamer -VW-Chef für europäischen Kohleausstieg und 'Masterplan E-Mobilität' -Online-Baumarkt nimmt mit frischem Geld stationäre Rivalen ins Visier -Presse: Renault-Gremium will Topmanager De Meo ernennen -Luftfahrtzulieferer Collins Aerospace verleiht United Technologies Schub -Tata will mit Elektro-SUV Massenmarkt erobern -Hochtief-Joint-Venture erhält Milliarden-Auftrag für Autobahnprojekt -Puzzles sorgen für Plus bei Ravensburger -'Pharma Bro' Shkreli wegen Medikamenten-Wuchers angeklagt -E-Scooter-Übernahme: US-Schwergewicht Bird schluckt deutschen Rivalen -TLG-Portfoliowert weiter gestiegen - Berliner Markt beflügelt -VIRUS: Spielwarenmesse erwartet weniger Besucher aus China -Facebook gibt weltweit mehr Kontrolle bei Daten aus Websites und Apps -Landesbank sieht trotz Wandels keinen Anlass für Strategieschwenk -Aufsichtsratsvize von Thyssenkrupp wird Stahl-Personalvorstand -ROUNDUP/Gießerei: Kurzarbeit soll Windradteile-Auftragsflaute überbrücken -Playmobil-Hersteller büßt 2019 Umsatz ein -ROUNDUP: KfW fördert Umsetzung des Klimaschutzprogramms mit günstigen Krediten -VIRUS: Leichter Buchungsrückgang bei Lufthansa -ROUNDUP: Bahn will neue Intercity-Züge wegen Mängeln nicht abnehmen -Stahlwerke produzierten weniger - Klage über Importdruck -Elektroverband ZVEI sieht Geschäftschancen im Klimaschutz -Verbraucher geben gut 100 Euro pro Jahr für Süßes aus -ROUNDUP: Ausbaukrise bei Windkraft: Branche fordert Politik zum Handeln auf°Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jhaNL0000235190, US88579Y1010, US7170811035, NL0000009538, DE0007164600, DE0007165631, DE0008467416, DE000WCH8881