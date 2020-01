Columbia, Maryland (ots/PRNewswire) - Weitere Expandierung in den EMEA-MarktAccounting Seed, eine erstklassige, von Salesforce® unterstützte Buchhaltungsplattform, eröffnet einen zweiten Standort in Reading, Großbritannien, um Kunden besser zu bedienen und ihre Präsenz auf dem Markt in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) auszubauen. Nachdem Accounting Seed in den letzten 10 Jahren jedes aufeinanderfolgende Jahr ein zweistelliges Wachstum erzielt hat, ist das Unternehmen für kontinuierliches Wachstum bereit und in der Lage, seine Buchhaltungslösung auf dem EMEA-Markt mit Funktionen wie Mehrfachwährungs-, Mehrfachunternehmens- und MwSt-Meldesysteme anzubieten."Da die wichtigsten für den EMEA-Markt erforderlichen Funktionen nun überprüft worden sind und vom derzeitigen Kundenstamm eingesetzt werden, freuen wir uns, eine Niederlassung in London zu eröffnen und unsere Präsenz im EMEA-Markt auszubauen", sagte Tony Zorc, Gründer und CEO.Das Softwareunternehmen holte für die neue Niederlassung Shane Deacon als Vizepräsidenten des Bereichs EMEA ins Boot. Shane Deacon verfügt über 14 Jahre Erfahrung im Salesforce-Ökosystem und war zuletzt für InvoiceIT/SteelBrick (neu CPQ & Billing® von Salesforce) und Kaptio tätig."Mein Ziel ist es, mein Wissen über Salesforce zu nutzen, um dieses robuste Produkt nicht nur an Unternehmen zu verkaufen, die mit Salesforce arbeiten, sondern auch an solche, die nicht wissen, dass es diese Art von transformativer Buchhaltungstechnologie überhaupt gibt", so Shane Deacon.Zur Unterstützung der EMEA-Projekte, die sich bereits in der Pipeline von Accounting Seed befinden, hat Tony Zorc zum Ziel, in den nächsten 12 Monaten mehr Lösungsingenieure und Kundenbetreuer ins Team der britischen Niederlassung zu holen."Diese neue Niederlassung ist der Schlüssel dazu, um unsere Kunden besser bedienen zu können. Ich kann es kaum erwarten, unser Produkt mehr Unternehmen auf der ganzen Welt zu präsentieren und zuzusehen, wie es ihre Geschäfte zum Besseren verändert", sagte Tony Zorc.Durch die offene Architektur von Accounting Seed können die Kunden ihre Buchhaltung auf ihre Weise führen - eine Notwendigkeit für Kunden in verschiedenen Branchen und Ländern."Unsere Lösung ist für die spezifischen Anforderungen im Bereich des Vereinigten Königreichs optimiert. Im Wesentlichen kann alles, was vom Financial Reporting Council (FRC) vorgegeben wurde, in Accounting Seed umgesetzt werden", sagte Shane Deacon.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/928686/Accounting_Seed_Logo.jpgPressekontakt:Alissa ArfordDirector of MarketingAccounting Seed410 995 8406ext. 127aarford@accountingseed.comOriginal-Content von: Accounting Seed, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140888/4504920