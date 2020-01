Eine aktuelle repräsentative forsa-Studie für die Santander Consumer Bank AG liefert Fakten zur nachhaltigen Kapitalanlage in Deutschland. Der Analyse zufolge will fast die Hälfte der Deutschen (47%) in Zukunft bewusst darauf achten, nur noch in Geldanlagen zu investieren, die dem Klima und der Umwelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...