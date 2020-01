FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Zalando von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 39 auf 36 Euro gesenkt. Nach dem starken Kursanstieg in den vergangenen zwölf Monaten böten sich nun Gewinnmitnahmen an, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein solides viertes Quartal des Online-Modehändlers dürfte nach positiven Meldungen zum Weihnachtsgeschäft bereits im Kurs eingepreist sein./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / 14:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 14:31 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

ZALANDO-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de