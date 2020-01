Die geflügelten Worte, wie man einem Eskimo einen Kühlschrank verkauft, sind weithin bekannt. Ähnlich fühlt man sich, wenn man sieht, wie sich die Zentralbanken derzeit um eine digitale Währung und, mandatswidrig, um die Rettung des weltweiten Klimas bemühen und so an einem neuen Status-Quo-Bias basteln, der ein neues Narrativ stützen soll. Ziel des Narrativs ist dabei nicht primär stabiles Geld und das Klima. Denn bevor man daran geht, sich als Notenbank mit dem Umweltschutz zu beschäftigen, muss man in einem Gebiet mit Rechtsstaat, wie die EU für sich beansprucht, eine Legitimation schaffen, die aber nach den Gründungsdokumenten der EZB nicht gegeben ist. Ohne den evolutiven Charakter der EU als emergente Rechtsordnung in Abrede zu stellen, eine Aneignung dieser Aufgaben im Zuge einer Kompetenz kraft Sachzusammenhang oder kraft der Natur der Sache in einer Gruppe von "Herren der Verträge', den Nationalstaaten, ist hochbrisant.

Den vollständigen Artikel lesen ...