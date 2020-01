Der britische Postdienst Royal Mail flottet in London 87 neue Elektro-Transporter ein. Bei den neue Fahrzeugen handelt es sich um eine Mischung der Modelle Mercedes-Benz eVito und Peugeot Partner Electric, von denen 30 bereits in Betrieb sind. Der Rest der neuen E-Transporter soll in den nächsten zwei Monaten folgen. Der Elektro-Kastenwagen von Peugeot kommt auf ein Laderaumvolumen von 3,7 Kubikmetern, ...

