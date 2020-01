Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Lufthansa wieder. Der Passagierrückgang aus Angst vor dem Coronavirus hält sich bislang noch in Grenzen. Man spricht seitens der Lufthansa von einer "leicht zurückhaltenden Buchungslage". Bei den Verkäufen steht SAP auf dem dritten Platz. Europas größter Softwarekonzern hat heute Zahlen vorgelegt. Man verbuchte 2019 einen Gewinneinbruch. Die Prognose für 2020 wurde jedoch angehoben.