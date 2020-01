FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 134,90 Euro belassen. Analyst Harald Schnitzer lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die gestiegene Profitabilität des Software-Entwicklers. Dies sollte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Der leicht erhöhte Ausblick auf 2020 belege den Optimismus von SAP, sei aber auch nicht spektakulär./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / 14:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 15:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

