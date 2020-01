In unserer letzten Kommentierung zu OrganiGram Holdings thematisierten wir die Zahlen für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2020 (3-Monats-Zeitraum zum 30.11.2019) und die danach zu beobachtende Erholung. Die Aktie verpasste in der Folgezeit allerdings den entscheidenden Befreiungsschlag und tauchte zuletzt wieder ab. Um das Erholungsszenario am Laufen zu halten, müsste nun mehr kommen. Rückblick. In ...

