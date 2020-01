FOREX Das Pfund zeigt Schwäche gegenüber Euro und US-Dollar. Zu Handelsbeginn am Dienstag schlagen knapp 0.4% Verluste zu Buche. Unter Anlegern wird die Zurückhaltung dadurch verursacht, dass der Abschluss eines neuen Handelsabkommens zwischen Großbritannien und der EU bis Ende 2020 ... The post GBP schwach - etwas Erholung bei Rohöl appeared first on ActivTrades.

