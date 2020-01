Die Aktien von Wirecard hatten sich Mitte Dezember stabilisiert, um dann am ersten Handelstag des neuen Jahres die seit September etablierte Abwärtstrendlinie bei 110 Euro zu überspringen. Nach dem Durchbruch bewegte sich das Papier sechs Handelstage seitwärts. Schon das galt ... The post Wirecard korrigiert: War es das schon? appeared first on ActivTrades.

Den vollständigen Artikel lesen ...