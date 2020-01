Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Schon wieder aufwärts ging es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt. Der DAX gewann trotz fallender Kurse seines Index-Schwergewichts SAP 0,9 Prozent auf 13.324 Punkte. "Das ist aber zunächst einmal nur eine Zwischenerholung", so ein Händler. Gestützt wurde die Stimmung zwar auch von guten US-Konjunkturdaten, so von einem sehr starken Verbrauchervertrauen. Im Blick stehe allerdings voraussichtlich auch weiterhin der Nachrichtenfluss aus China mit der Ausbreitung des Coronavirus und den Auswirkungen auf das Wachstum, so der Händler. Sehr fest notierten die Autozulieferer.

SAP fielen um 2,1 Prozent. Zwar sagten die Analysten der UBS, die Zahlen zum vierten Quartal seien solide ausgefallen. Allerdings habe SAP 7 Prozent weniger Software-Aufträge erhalten, und auch der Umsatz im Cloud-Geschäft habe sich zuletzt enttäuschend entwickelt.

Übernahmefantasie und gute Zahlen aus Schweden treiben Conti & Co

Während neben SAP auch Infineon und BMW im Minus schlossen, zogen Continental um 4 Prozent an. Im SDAX legten Schaeffler um 5,1 Prozent zu, im MDAX erholten sich Varta um 2,6 Prozent. Händler verwiesen auf gute Zahlen des schwedischen Unternehmens Autoliv und auf Übernahmefantasie in der Branche. Borgwarner will Delphi Technologies übernehmen, deren Aktien schossen in New York am späten Nachmittag um rund 60 Prozent in die Höhe.

Airbus einigt sich bei Korruptionsermittlungen

Im MDAX schlossen auch Thyssenkrupp mit einem Plus von 5,3 Prozent sehr fest. Für Airbus ging es um 1,0 Prozent nach oben. Positiv wurde gewertet, dass sich der Konzern im Rahmen von laufenden Ermittlungen zu Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen mit den französischen, britischen und US-Behörden geeinigt hat. "Damit fällt ein Grund weg, die Aktie nicht zu kaufen", hieß es von den Analysten der Citi.

In der vierten Reihe brachen Suess Microtec nach einer Gewinnwarnung um 17,2 Prozent ein. Aumann muss den 2017er-Konzernabschluss korrigieren, die Aktie fiel um 3,0 Prozent.

Wacker Chemie nicht so schlecht wie befürchtet - Zooplus enttäuscht

Die Zahlen von Wacker Chemie sind schlecht ausgefallen, allerdings nicht so schlecht wie von Analysten befürchtet. So lag das 2019er EBIT bei einem Minus von 540 Millionen Euro, erwartet worden war ein Verlust von 653 Millionen. Der Kurs erholte sich um 4,9 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 91,8 (Vortag: 101,4) Millionen Aktien im Wert von rund 4,16 (Vortag: 4,77) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner, 4 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.323,69 +0,90% +0,56% DAX-Future 13.307,50 +0,73% +1,37% XDAX 13.311,03 +0,87% +1,34% MDAX 28.354,84 +0,79% +0,15% TecDAX 3.151,57 +0,56% +4,53% SDAX 12.401,96 +0,72% -0,88% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,52 -73 ===

