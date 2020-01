Das wird Audi-Fahrer in Düsseldorf freuen: Der Autobauer führt in der Metropole am Rhein seinen Ampelinformationsservice ein. Autofahrer dürfen sich in Düsseldorf über einen besonderen Service freuen - zumindest für den Fall, dass sie einen Audi steuern. Der Konzern führt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt seinen Ampelinformationsservice ein. Start noch in diesem Monat Der besagte Service wird noch in diesem Monat gestartet und sieht vor, dass Audi-Fahrer künftig im Cockpit die Informationen von circa 150 ...

