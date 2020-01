Die sich abzeichnende weltweite Pandemie des Corona-Virus aus China schlägt sich in unterschiedlichem Maße auf die einzelnen Basis- und Edelmetalle nieder. Zu den Metallen, die davon überproportional betroffen sein dürften, gehört Silber.Das weiße Metall wird zu mehr als der Hälfte in der Industrie verbraucht. Und einer der größten Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft war bisher China. Die dort gebauten Fahrzeuge enthalten im Schnitt 3 Unzen Silber, Elektroautos noch mehr.Die dicke Nebelwand, die sonst nur den Blick in den großen Millionenstädten Chinas verstellt, hat sich nun aber auch auf die industrielle Nachfrage nach Silber gelegt.Ob diese Möglichkeit eintritt, dürfte vor alle von der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

