Christoph Heuermann ist 29. Noch ein Jahr, dann wird er voraussichtlich alle Länder der Welt bereist haben - gut 190. Dabei treibt ihn, neben Entdeckergeist, vor allem die Steuer.

Einige Deutsche wandern aus, um sich dem Zugriff des deutschen Fiskus zu entziehen. Christoph Heuermann, 29 Jahre alt, treibt es auf die Spitze: Seit 2016 ist er auf ewiger Weltreise. Er selbst bezeichnet sich als dauerreisenden Unternehmer, Investor und Autor. "In den meisten Ländern kann ich maximal 182 Tage bleiben", sagt Heuermann. "Meist bin ich sehr schnell unterwegs."

Diese Weltreise im Schnelldurchlauf ist nicht nur von Entdeckergeist und Neugier getrieben. Heuermann entzieht sich so auch dem Zugriff der Steuerbehörden - nicht nur im früheren Heimatland Deutschland, sondern in jedem Staat der Welt. Er zahlt nur Steuern, die er nicht vermeiden kann, Umsatzsteuer zum Beispiel. Einkommensteuer oder Kapitalertragsteuer hingegen hat ihm seit Beginn der Weltreise 2015 kein Land der Welt mehr berechnet.

Damit die Strategie gelingt, muss Heuermann Kniffe kennen. "Jedes Land hat seine eigenen Regeln zur steuerlichen Ansässigkeit, auf Englisch tax residency", sagt Heuermann. Als Nicht-Staatsbürger kann er in der Schweiz zum Beispiel maximal drei Monate bleiben, in den USA kann es ab vier Monate Aufenthalt riskant werden. Meist bleibt er aber ohnehin viel kürzer an einem Ort.

In einigen Ländern können sich deutsche Auswanderer dem Fiskus weitgehend entziehen - auch ohne eine Dauer-Weltreise, wie Heuermann sie umsetzt. Wie das geht, erfahren Sie hier. Heuermann hingegen zieht von Hotel zu Hotel, in der Regel reist er im Flugzeug. "Ich kenne die Tricks, wie man bei Hotelketten und Flugreisen möglichst günstig bucht." Teilweise nutzt er auch Dienstleister, die bei Fluggesellschaften fehlerhaft bepreiste Flüge aufspüren. Einige dieser Tickets stornieren die Airlines wieder. Aber längst nicht alle. "So bin ich schon für 1000 Euro mit Emirates First-Class nach Asien geflogen, was regulär 10.000 Euro gekostet hätte", erzählt Heuermann. Meist begnüge er sich mit der Business Class.

Im kommenden Frühjahr 2021 will er alle Länder der Welt bereits haben, nach UN-Definition. Gut 190 sind das. Und dann? Eine Langfristplanung hat Heuermann noch nicht. In ein oder zwei Jahren könnte er sich eine Entschleunigung vorstellen. Er würde dann nur noch in zwei oder drei Ländern pro Jahr leben. Vielleicht lässt er sich irgendwann dauerhaft nieder. Ein Apartment hat er sich in Chile im vergangenen Jahr gekauft - gezahlt mit der Kryptowährung Bitcoin, als die nahe an ihrem bisherigen Höchststand notierte. Mit Mitte 30 plane er jedenfalls seinen Ruhestand, sagt Heuermann - ...

