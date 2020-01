Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat jetzt auch auf einer höheren Wellenebene seit dem Allzeithoch einen vollständigen Abwärtsimpuls und folglich ein erstes Zwischenziel beendet. Impulse sind bekanntlich eher gesellige Typen und so dürfte in Bälde eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung auf dem Programm stehen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt ...

