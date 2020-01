FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich die Aktie von Thyssenkrupp am Dienstagabend im nachbörslichen Handel mit deutschen Werten nicht mehr bewegt. Der finnische Kone-Konzern hatte nach der Schlussglocke bestätigt, für die Aufzugsparte von Thyssenkrupp zu bieten. "Die Meldungen gingen aber schon im regulären Handel um", sagte der Marktteilnehmer und verwies auf den 5,3-prozentigen Kursanstieg im Xetra-Handel.

Airbus wurden dagegen 1,7 Prozent fester gestellt. Der Flugzeugbauer hatte im Bestechungsskandal eine grundsätzliche Einigung mit den Behörden in Frankreich, Großbritannien und den USA erzielt. Wenn die Vereinbarungen von den Gerichten gebilligt werden, will Airbus eine Rückstellung von 3,6 Milliarden Euro für die Zahlung möglicher Strafen vornehmen. "Das kam gut an", sagte ein weiterer Händler.

Medigene wurden 0,7 Prozent höher getaxt. Das Biotechnologieunternehmen hatte nach einer Bewertungsanpassung seine Prognose für das operative Ergebnis im vergangenen Jahr angehoben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.329 13.324 +0,04% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

