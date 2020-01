Apple hat für das Weihnachtsgeschäft glänzende Zahlen präsentiert. Der iPhone-Hersteller macht mit Diensten, Wearables und Zubehör inzwischen drei Mal so viel Umsatz wie mit dem Mac. Apple hat das vergangene Weihnachtsgeschäft mit Rekordzahlen abgeschlossen. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um neun Prozent auf 91,8 Milliarden US-Dollar, wie der iPhone-Konzern am Dienstag mitteilte. Der Gewinn erreichte 22,2 Milliarden Dollar nach knapp 20 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Die Aktie stieg in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um drei Prozent. Beim ...

