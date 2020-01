Simply Energy erweitert seine aktuelle HubCX-Plattform mit den Produkten Sigma Catalog und Sigma CPQ von Hansen Technologies

Hansen Technologies freut sich, die Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung mit seinem langjährigen Kunden Simply Energy bekannt geben zu können, im Rahmen derer das Energieeinzelhandelsunternehmen seine bestehende Hansen HubCX-Plattform um Sigma Catalog und Sigma CPQ erweitert.

Simply Energy, der australische Einzelhandelsarm der global tätigen ENGIE-Gruppe, hat mehr als 720.000 Kundenkonten in Victoria, South Australia, New South Wales, dem Australian Capital Territory, Western Australia und Queensland.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Hansen Technologies Sigma Catalog und Sigma CPQ einsetzen, die Teil des Create-Sell-Deliver-Portfolios von Sigma Systems sind. Der Abschluss bedeutet für Hansen einen bedeutenden Fortschritt seit der Übernahme von Sigma im letzten Jahr und stellt eine strategische Eingliederung des Portfolios von Sigma in den Energiemarkt dar. Gleichzeitig ermöglicht die Übereinkunft einen stärker digitalisierten Geschäftsansatz für Simply Energy.

Shannon Hyde, Chief Executive Officer, Simply Energy, kommentierte: "In den letzten Jahren haben wir Veränderungen im wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld in Australien erlebt, die für uns bedeuten, dass wir die Art und Weise, wie wir unsere geschätzten Kunden im ganzen Land bedienen, neu auszurichten müssen. Um unseren Kunden die besten Erfahrungen zu bieten, freuen wir uns, unsere Beziehung mit Hansen Technologies auszuweiten. Mit der HubCX-Plattform von Hansen zusammen mit Sigma Catalog und Sigma CPQ steht Simply Energy jetzt eine ganzheitliche Lösung zur Verfügung, die es unserem Unternehmen erlaubt, das weitere digitale Enablement unserer Geschäfte voranzutreiben und neue Komplexitäten auf dem Energiemarkt zu überwinden."

Andrew Hansen, Group Chief Executive Officer, Hansen Technologies, kommentierte: "Diese neue Vereinbarung mit einem der führenden Energieeinzelhandelsunternehmen des Landes ist eine Bestätigung des Vertrauens von Simply Energy in das Produktportfolio und das Know-how von Hansen Technologies, die dem Unternehmen in seinem Bestreben, in einem sich ständig weiterentwickelnden Energiemarkt zu florieren, zur Seite stehen. Sigma Catalog und Sigma CPQ, die Hand in Hand arbeiten, ergänzen die vor kurzem aufgerüstete, umfassende HubCX-Abrechnungs- und Kundenbetreuungsplattform. Sie tragen zum digitalen Enablement der Geschäfte von Simply Energy bei und unterstützen das Unternehmen in seinem Bestreben, ein innovatives, schnell wachsendes und erfolgreiches Energie-Einzelhandelsunternehmen auf dem australischen Markt zu bleiben."

Weitere Informationen über HubCX und die Hansen-Produkte Sigma Catalog und Sigma CPQ finden Sie unter www.hansencx.com und www.sigma-systems.com.

Über Simply Energy

Simply Energy ist eines der am schnellsten wachsenden Energieeinzelhandelsunternehmen Australiens mit mehr als 720.000 Strom- und Gaskunden. Simply Energy betreut Verbraucher und Unternehmen in Victoria, New South Wales, Queensland, Western Australia und South Australia und wartet mit preiswerten Stromangeboten auf.

ENGIE ist ein globaler Energieversorger mit Präsenz in 70 Ländern auf 5 Kontinenten. Das globale ENGIE-Netzwerk ist ein Unternehmen, das sich zu langfristiger Innovation und Wachstum verpflichtet hat und dabei einen strengen ethischen Kodex einhält.

Weitere Informationen über Simply Energy finden Sie unter simplyenergy.com.au

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 550 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansencx.com

