Andersen Global ist eine Kooperationsvereinbarung mit Lipa Meir Co., einer der etabliertesten und renommiertesten Anwaltskanzleien in Israel, eingegangen und erweitert damit die bestehende Präsenz der Organisation im Nahen Osten um eine Dimension.

Lipa Meir Co, im Jahr 1987 gegründet und vom Office Managing Partner Alon Pomeranc geleitet, besteht aus mehr als 80 Rechtsexperten, die sich auf eine Vielzahl von Rechtsdienstleistungen spezialisiert haben, darunter Gesellschaftsrecht, Fusionen und Übernahmen (M&A), Gerichtsverfahren und Streitbeilegung, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Bank- und Finanzwesen, Energie- und Infrastruktur, Kapitalmärkte und Wertpapiere, Projektfinanzierung, Cleantech und saubere Energie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, High-Tech und Technologie, sowie Immobilien. Die Firma wurde auch durchwegs von globalen Kanzleiverzeichnissen wie Chambers and Partners, Legal 500, IFLR1000 und WTR anerkannt.

"Lipa Meir Co. setzt sich dafür ein, regelmäßig Rechtsdienstleistungen auf höchstem Niveau zu liefern, und wir sind ständig bestrebt, unsere Palette an Serviceangeboten zu erweitern", erklärte Alon. "Unser Ziel ist es, als One-Stop-Shop für unsere Kunden zu fungieren, und die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit Andersen Global ermöglicht uns dies, indem wir unseren Kunden die Ressourcen eines globalen Unternehmens unter Beibehaltung der höchsten professionellen Standards bieten."

"Lipa Meir genießt einen hervorragenden Ruf in Israel und dem Nahen Osten, und Alon hatte seit seiner Ernennung zum Managing Partner eine grandiose Vision für die Firma", so Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. "Er und sein Team bieten Kunden optimale Lösungen und verstehen Verantwortung, Unabhängigkeit und Transparenz als Priorität. Gemeinsam mit unserem bestehendem Team in Israel werden wir über eine überaus beeindruckende Präsenz auf diesem Markt verfügen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit knapp 5.000 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 167 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

