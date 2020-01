BIELEFELD (dpa-AFX) - "Neue Westfälische" zu Mobilfunk im ländlichen Raum:



"Zum Beispiel beim Ausbau des Mobilfunknetzes. Er ist eine öffentliche Aufgabe, weil er zur Daseinsfürsorge gehört. Fraglich ist deshalb, ob die bisherigen Förderprogramme den Mobilfunkbetreibern genügend Anreize geben, das Netz auch in weniger dicht besiedelten Gebieten auszubauen. Der Wirtschaftsstandort NRW wäre ohne den ländlichen Raum nur die Hälfte wert, vielleicht sogar noch weniger. Denn viele der erfolgreichen Unternehmen sitzen nicht im Ruhrgebiet oder am Rhein, sondern im Sauer- und Münsterland und in Ostwestfalen-Lippe. Sie werden nur überleben und genügend Beschäftigte finden, wenn das Leben auf dem Land nicht immer mehr zum Leben hinter dem Mond wird."/zz/DP/he