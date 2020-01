Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Zweigeteilt ist am Mittwoch das Bild an den ostasiatischen Aktienmärkten. Während es an den meisten Plätzen nach den ersten Entspannungssignalen vom Vortag mit den Kursen nun tatsächlich etwas nach oben geht nach den jüngsten Verlusten, sackt der HSI in Hongkong um über 2 Prozent ab. Die Börsianer in der chinesischen Sonderverwaltungsszone können nach der zweitägigen Feiertagspause zu Wochenbeginn erstmals wieder handeln und holen die Verluste der Nachbarbörsen quasi nach.

Am Wochenende war in Hongkong wegen des vor allem in Zentralchina grassierenden Coronavirus der Notstand ausgerufen worden, am Dienstag waren Reisebeschränkungen erlassen worden, ohne aber die Stadt komplett abzuschotten. In Schanghai ruht das Geschäft dagegen weiter. Dort startet der Handel nach den Neujahrsfeierlichkeiten erst am Montag wieder.

An den anderen Plätzen sorgen gute Wall-Street-Vorgaben für Entspannung, ausgelöst von guten Konjunktur- wie Unternehmensdaten. Nachbörslich wartete zudem Apple, für viele das Technologiebarometer schlechthin, mit überzeugenden Geschäftszahlen auf. Daneben stützt die Hoffnung auf konjunkturelle Stimuli, insbesondere der chinesischen Notenbank, wegen der befürchteten negativen Folgen der Coronavirus-Krise.

Gleichwohl heißt es, die Stimmungslage sei weiter fragil und könne schnell wieder kippen, sollte es neue negative Schlagzeilen aus China zur Ausbreitung des Virus geben. Zuletzt wurden die potenziellen Auswirkungen vielfach als etwas weniger dramatisch eingeschätzt, wobei immer wieder Vergleich zur Sars-Pandemie 2002/2003 angestellt werden.

Reise- und Tourismusaktien in Hongkong unter Druck

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 0,6 Prozent nach oben auf 23.365 Punkte, in Südkorea und in Australien fallen die Erholungsgewinne ähnlich groß aus. Die asiatischen Börsen folgen damit den Vorgaben aus Europa und den USA. Auch dort hatte sich die Stimmung zuletzt etwas entspannt, wenngleich die Sorgen vor einer Ausbreitung des Coronavirus und negativen Folgen für die globale Konjunktur weiter im Markt sind. Mittlerweile ist von über 6.000 Infizierten die Rede und von über 130 Toten.

Unter Druck stehen in Hongkong vor allem Aktien aus der Transport- und Tourismusbranche. China Eastern Airlines verlieren 4,5, China Southern Airlines 3,9 und Cathay Pacific 2,8 Prozent an Wert. Verkauft werden aber auch Aktien von Spielkasinobetreibern wie Sands China, die um über 5 Prozent nachgeben.

In Seoul gewinnt das Indexschwergewicht Samsung Electronics gut 1 Prozent, nachdem am Vorabend der große Rivale Apple Geschäftszahlen vorgelegt hat, die am Markt positiv ankamen. Apple legten nachbörslich in den USA rund 1,5 Prozent zu.

Auch am Rohstoffmarkt geht die Entspannung weiter. Die Ölpreise steigen nach dem am Vortag bereits eingesetzten Richtungswechsel weiter. Brentöl verteuert sich um 1,3 Prozent auf 60,26 Dollar je Barrel. Hinzu kommt, dass ein US-Branchenverband am Vorabend einen deutlichen Rückgang der wöchentlichen US-Ölvorräte gemeldet hat. Der Goldpreis verharrt derweil auf dem am Vortag ermäßigten Niveau von 1.565 Dollar.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.031,50 +0,53% +5,20% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.366,89 +0,65% -1,86% 07:00 Kospi (Seoul) 2.194,25 +0,81% -0,16% 07:00 Schanghai-Comp. Feiertagspause Hang-Seng (Hongk.) 27.276,21 -2,41% -0,85% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.185,93 +0,15% +0,53% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.550,48 -0,07% -2,34% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:26 % YTD EUR/USD 1,1014 -0,1% 1,1022 1,1017 -1,8% EUR/JPY 120,21 -0,2% 120,40 120,15 -1,4% EUR/GBP 0,8459 -0,0% 0,8460 0,8454 -0,1% GBP/USD 1,3020 -0,0% 1,3025 1,3029 -1,8% USD/JPY 109,15 -0,1% 109,24 109,06 +0,4% USD/KRW 1177,05 +0,1% 1175,42 1176,63 +1,9% USD/CNH 6,9624 -0,1% 6,9662 6,9682 -0,1% USD/HKD 7,7752 -0,0% 7,7757 7,7773 -0,2% AUD/USD 0,6767 +0,1% 0,6759 0,6758 -3,4% NZD/USD 0,6532 -0,2% 0,6544 0,6541 -3,0% Bitcoin BTC/USD 9.339,75 +2,3% 9.130,76 9.006,51 +29,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,19 53,48 +1,3% 0,71 -10,8% Brent/ICE 60,30 59,51 +1,3% 0,79 -8,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.566,57 1.567,20 -0,0% -0,64 +3,2% Silber (Spot) 17,47 17,50 -0,1% -0,03 -2,1% Platin (Spot) 991,70 986,15 +0,6% +5,55 +2,8% Kupfer-Future 2,60 2,58 +0,9% +0,02 -7,0%

