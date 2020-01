Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies schließt Erzeugerabkommen in drei neuen Märkten ab und übertrifft Umsatzziel um 150 %DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Expansion Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies schließt Erzeugerabkommen in drei neuen Märkten ab und übertrifft Umsatzziel um 150 %29.01.2020 / 07:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bee Vectoring Technologies schließt Erzeugerabkommen in drei neuen Märkten ab und übertrifft Umsatzziel um 150 %Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (29. Januar 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen fünf neue Abkommen mit Blaubeererzeugern in Florida, North Carolina und South Carolina geschlossen hat. Diese Blaubeererzeuger werden in der kommenden Vegetationsperiode BVTs geschütztes Ausbringungssystem mittels Bienen VECTORITE mit CR-7 auf Teilen ihrer Anbauflächen einsetzen.In den fünf Monaten seit der Zulassung durch die US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA, US Environmental Protection Agency) hat sich BVT ein engagiertes Geschäft mit Erzeugern gesichert, das insgesamt etwa 10 % der im Südosten der USA angebauten Blaubeeren repräsentiert. Ferner wurde das Umsatzziel für diesen Markt übertroffen. Das ursprüngliche Ziel des Unternehmens für Blaubeererzeuger im Südosten der USA waren 10 Erzeuger und 500 Acres. Mit diesen Abkommen wird BVT in der gesamten Region jetzt 700 Acres mit 15 Erzeugern abdecken."Wir sind von der Resonanz der Blaubeererzeuger im Südosten begeistert. Sie hat unsere Erwartungen übertroffen", erklärte Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Wir hatten uns Ziele gesetzt, um zu gewährleisten, dass angemessene Ressourcen vorhanden sind, um das Geschäft ordnungsgemäß zu bedienen. Aufgrund der starken Nachfrage am Markt nach dem BVT-System haben wir uns entschlossen, diese Zuteilung strukturiert zu erhöhen. Wir werden uns nun darauf konzentrieren, diesen Kunden Ergebnisse zu liefern, um zu gewährleisten, dass sie die Anwendung des BVT-Systems in den folgenden Saisons erweitern und die Mundpropaganda für unsere Technologie in der Branche verstärken."BVTs natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem verwendet kommerziell gezüchtete Bienen, um das natürliche Pflanzenschutzmittel VECTORITE mit CR-7 direkt zu den Blüten zu bringen. Das System erhöht den Ertrag und schützt vor Krankheiten, während es nur einen Bruchteil des Produkts verwendet, das bei herkömmlichen Sprühanwendungen erforderlich ist. Erzeuger, die das BVT-System einsetzen, können auch den Wasserverbrauch und den Verbrauch fossiler Brennstoffe erheblich senken."Die Expansion des Vertriebs zu Erzeugern in weiteren Regionen ist unser Weg zur Umsatzsteigerung", fügte Malik hinzu. "Diese Zusagen der Blaubeererzeuger stehen im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie. Sie beginnt mit der erstmaligen Marktdurchdringung, gefolgt von der Kundenbindung sowie Erweiterung des Kundenstamms und setzt schließlich starke Ergebnisse wirksam ein, um neue Kunden durch positive Mundpropaganda zu gewinnen. Wir haben jetzt die Blaubeermärkte in Georgia, Florida, North Carolina und South Carolina sowie den Erdbeermarkt in Florida erfolgreich erschlossen."Die neu unter Vertrag genommenen Blaubeererzeuger sind Erstanwender des BVT-Systems. Jeder von ihnen wird BVT auf einem Prozentsatz seiner konventionellen und ökologischen Kulturpflanzen zum ersten Mal anwenden (insgesamt 280 Acres von insgesamt 1.400 Acres, die sie bestellen). Es wird erwartet, dass sie basierend auf positiven Ergebnissen BVT über zwei bis drei Saisons auf ihren gesamten Betrieben anwenden werden.Blaubeeren werden in ganz Nordamerika angebaut, wobei die unterschiedlichen Vegetationsperioden von den lokalen Wetterverhältnissen abhängen. In Florida, Georgia, North Carolina und South Carolina werden auf insgesamt 30.000(1) Acres hochstämmige Blaubeeren angebaut, was einem Drittel des 90.000 Acres(2) umfassenden US-Marktes und einem Drittel der weltweiten Anbaufläche von 270.000(3) Acres entspricht."Der Blaubeermarkt in den USA ist enorm, was BVT die Möglichkeit bietet, bald weitere Abkommen abzuschließen", fuhr Malik fort. "Unsere Wachstumsstrategie sieht jetzt eine Expansion nach Norden und Westen vor, um die Blaubeermärkte in Oregon, Washington, Michigan und New Jersey zu durchdringen. Da die Erzeuger in der Regel zwei bis drei Monate vor Saisonbeginn Pflanzenschutzmittel bestellen, planen wir, jede Region mit dem geografischen Fortschreiten der Vegetationsperiode in den USA zu betreten."Die Blaubeersaison in Georgia beginnt Anfang Februar mit der Blütezeit und schreitet dann Richtung Norden nach South und North Carolina fort. Die Blaubeersaison in Oregon und Washington beginnt später im Frühjahr und erstreckt sich bis zur Sommerernte.(1)(2) Quelle: USDA, 2018 Agricultural Statistics Annual (3) Quelle: FAO, United Nations, 2017 StatisticsÜber Bee Vectoring Technologies International Inc.BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. 