FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wenig verändert über 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1015 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1005 Dollar festgesetzt.



Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundene Sorge vor einer Belastung der chinesischen Wirtschaft bleibt ein bestimmendes Thema am Devisenmarkt. Der von Investoren als eher sichere Anlage geschätzte Dollar wird nach Einschätzung von Marktbeobachtern durch die Entwicklung gestützt, während der Euro im Gegenzug belastet wird.



Im weiteren Tagesverlauf dürfte aber auch die Geldpolitik stärker in den Fokus am Devisenmarkt rücken. Am Abend werden die Beschlüsse der Zinssitzung der US-Notenbank erwartet. Allgemein wird nicht mit einer Zinsänderung gerechnet. "Die US-Wirtschaft entwickelt sich im Wesentlichen so, wie von den Fed-Oberen erwartet", schreiben Volkswirte der Commerzbank. "Geldpolitisch besteht damit kein unmittelbarer Handlungsbedarf."/jkr/jha/