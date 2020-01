Medienmitteilung

St.Gallen, 29. Januar 2020

Helvetia platziert erfolgreich eine Dual-Tranche Hybridanleihe über CHF 400 Mio.

Helvetia hat über ihre Tochtergesellschaft, die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, erfolgreich eine nachrangige Anleihe in Dual-Tranchen Format in Höhe von gesamthaft CHF 400 Mio. platziert.

Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in St.Gallen begab erfolgreich eine nachrangige Anleihe in Höhe von CHF 275 Millionen mit unbeschränkter Laufzeit und erstem optionalen Rückzahlungstermin im August 2026. Der Zins beträgt bis zum ersten Rückzahlungstermin 1.5 Prozent. Desweitern wurde eine nachrangige Anleihe mit einem Volumen von CHF 125 Millionen mit Laufzeit bis 2040 und erstem optionalen Rückzahlungstermin im August 2030 emittiert. Der Zins beträgt hier bis zum ersten Rückzahlungstermin: 1.45 Prozent.

«Die Platzierung der Anleihen bei Investoren im CHF-Kapitalmarkt erfolgte vor dem Hintergrund eines positiven Marktumfeldes», kommentiert Paul Norton, Chief Financial Officer der Helvetia Gruppe. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich allfälliger zukünftiger Refinanzierungen ausstehender nachrangiger Instrumente verwendet, in Übereinstimmung mit anwendbaren Gesetzen und Regulierungen.

Die Transaktion wurde von Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS als Joint-Lead Managers unter Mitwirkung der Raiffeisen Schweiz und Zürcher Kantonalbank als Co-Managers begleitet.

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9.07 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2018 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 431.0 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.

