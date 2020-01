Diese ASX-Pressemitteilung ist nicht für die Veröffentlichung an US-Nachrichtendienste oder für den Vertrieb in den USASovereign Metals Limited ("Sovereign" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es sich abgesehen von einer kleinen Anzahl vermögender Investoren auch Zusagen von zwei angesehenen, in Nordamerika und im Vereinigten Königreich ansässigen institutionellen Investoren gesichert hat, 22.222.222 neue Stammaktien des Unternehmens zu einem Emissionspreis von 0,09 australischen Dollar zu zeichnen, um Bruttoeinnahmen in Höhe von 2,0 Millionen australischen Dollar zu erzielen (die "Platzierung").Sovereign freut sich, dass es bei der Platzierung auch Tochtergesellschaften der Sprott Group ("Sprott") für sich gewinnen konnte.Sprott ist ein führendes nordamerikanisches Asset-Management-Unternehmen mit einer beneidenswerten Erfolgsbilanz bei der Identifizierung und Finanzierung erfolgreicher Ressourcenprojekte in frühem Stadium.Die Platzierung wird Explorations- und Erschließungsaktivitäten beim Rutilprojekt des Unternehmens in Malawi finanzieren, wo die Arbeiten zur Erschließung einer strategischen Rutilprovinz von potenziell globaler Bedeutung fortgesetzt werden.Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von fortgeschrittenen Rutilerkundungsgebieten mit klaren und gut definierten Explorationsprogrammen, die bereits im Gange sind. In vier vorrangigen Prospektionsgebieten wurden Ende 2019 bzw. Anfang 2020 umfangreiche Handbohrungen im oberflächennahen Bereich sowie in größerer Tiefe (10 m - 30 m) Luftkernbohrungen absolviert. Bereits in Kürze dürften dazu zahlreiche Ergebnisse vorliegen und auch in den kommenden Wochen sollen laufend entsprechende Ergebnisse veröffentlicht werden.Nach der Sicherung der Zusagen sagte Dr. Julian Stephens, Managing Director von Sovereign:"Wir freuen uns sehr, diese hochkarätigen Investoren, einschließlich Sprott, in das Register des Unternehmens aufzunehmen. Dies ist ein starkes Zeugnis für die Qualität der aufstrebenden Rutilaktiva von Sovereign in Malawi. Die zusätzlichen Gelder werden es dem Unternehmen ermöglichen, diese neue strategische Rutilprovinz von potenziell globaler Bedeutung weiter zu erschließen." Alle in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die von der Registrierung des US Securities Act und den geltenden US-Bundeswertpapiergesetzen ausgenommen oder nicht davon abhängig sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.AU000000SVM6