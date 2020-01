The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA SFEB XFRA US87165BAE39 SYNCHRONY FIN. 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US88732JAW80 TIME WARNER CBL 2020 BD01 BON USD NCA 1AO4 XFRA USX0027KAG32 AGROKOR D.D. 12/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0106888331 MCDONALDS CORP. 00/20 MTN BD01 BON GBP NCA 1AO3 XFRA XS0836495183 AGROKOR D.D. 12/20 REGS BD01 BON EUR NCA B4M3 XFRA XS0876758664 SPBK 1 SR-BK 13/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1022168907 A.N.Z. BKG GRP 14/20 MTN BD01 BON AUD NCA XFRA XS1559528903 INTL FIN. CORP. 17/20 MTN BD01 BON RUB NCA XFRA XS1693017193 EMIS FINANCE 17/20 MTN BD01 BON USD NCA I9AU XFRA IT0003644769 B.T.P. 04-20 BD02 BON EUR NCA BN9A XFRA US06406HCZ01 BK OF NY MELLON 2020 BD02 BON USD NCA GISB XFRA US375558AY93 GILEAD SCIENCES 14/20 BD02 BON USD NCA I0CA XFRA US451102BF38 ICAHN ENTERPR. 2022 BD02 BON USD NCA SFEA XFRA US87165BAF04 SYNCHRONY FIN. 15/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US907818EA28 UNION PACIFIC 2020 BD02 BON USD NCA XFRA XS0483954144 ZYPERN 10/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0484209159 ROSNEFT FINAN. 10/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1175854923 TURK.VAKIFLAR BK.15/25FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1180397777 A.N.Z. BKG GRP 15/20 MTN BD02 BON NZD NCA XFRA XS1374568183 AFR. DEV. BK 16/20 MTN BD02 BON BRL NCA AL0A XFRA XS1577948174 ARENA LUX.FIN. 17/24 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA IT0005238859 INTESA SANP. 17-20 BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005239535 INTESA SANP. 17-20 BD03 BON EUR NCA PCT XFRA CY0104972217 PRIMECITY INVESTMENT PLC EQ00 EQU EUR N