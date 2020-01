FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.01.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTHH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.173 EURTZ7 XFRA JP3553200001 TOHO CO. LTD. 0.208 EUR31X XFRA GG00B1ZBD492 NB PRIVATE EQUITY PART.A 0.263 EURI5G XFRA GB00B06QFB75 IG GROUP HLDGS PLC 0.153 EURSJ7 XFRA FR0000121220 SODEXO S.A. INH. EO 4 2.900 EURWE3 XFRA FI0009008924 SIEVI CAPITAL OYJ 0.150 EUR8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.034 EURJ6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.020 EURCVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.158 EUR41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.041 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EURR7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.083 EURPXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.014 EUR9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.034 EURIBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.018 EURC61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.422 EURYAAA XFRA CA1366812024 CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL 0.783 EUR7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.138 EURSZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.336 EURGMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.173 EURPL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.026 EUR8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.431 EUR5711 XFRA US03676B1026 ANTERO MIDSTREAM DL -,01 0.279 EURXFRA DE000HSH4QR4 HCOB MM II 14/20 0.000 %C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.106 EURXFRA DE000HLB4FM1 LB.HESS.-THR.INFL.01/13 0.000 %W66A XFRA US7185492078 PHILLIPS 66 PRT. LP UTS 0.795 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.069 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.145 EUR6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EURCMC5 XFRA US46625HJQ48 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD S 0.003 %M3T XFRA SG1M51904654 CAPITALAND MALL TRUST 0.021 EUR7SI XFRA GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP LS-10