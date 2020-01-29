FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.01.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
R29A XFRA US40251W3097 GULF RES INC. DL-,0005
ADA XFRA US00448Q2012 ACHILLION PHARMACEUTICALS
22W XFRA AU000000WHA2 WATTLE HEALTH AU LTD O.N.
GOI XFRA BMG3361N1332 FDG ELECTRIC VEH. HD-,20
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
R29A XFRA US40251W3097 GULF RES INC. DL-,0005
ADA XFRA US00448Q2012 ACHILLION PHARMACEUTICALS
22W XFRA AU000000WHA2 WATTLE HEALTH AU LTD O.N.
GOI XFRA BMG3361N1332 FDG ELECTRIC VEH. HD-,20
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