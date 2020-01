FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.01.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.01.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GUE XFRA HK0000065869 GUOTAI JUNAN INTL.

1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A

