Auf der Vancouver Investment Resource Conference hat sich Quentin Yarie, CEO von Red Pine Exploration, zum Einstieg von Alamos Gold und den weiteren Schritten des Unternehmens geäußert.

Kauf der restlichen JV-Anteile im Blick

Rund 2 Mio. kanadische Dollar hat Alamos Gold im Dezember in Red Pine Exploration (0,04 CAD | 0,03 Euro; CA75686Y4058) investiert und sich so 11,1 Prozent an dem Goldexplorer gesichert (Mehr hier). Alamos betreibt in der Nähe von Red Pines Wawa-Goldprojekt bereits die Island Gold-Mine, was Spekulationen über eine mögliche Übernahme oder eine Zusammenarbeit zum Abbau von Gold schürt. CEO Quentin Yarie hat sich auf der Vancouver Investment Resource Conference nun im Video-Interview mit dem Small Cap Investor zum Einstieg geäußert. Zudem erklärte der Geophysiker, dass man die restlichen Anteile des JV Partners Citabar zurückkaufen möchte. ...

