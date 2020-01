SFC Energy unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Online-Portals und des Kundenstamms der udomi GmbHDGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Vereinbarung SFC Energy unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Online-Portals und des Kundenstamms der udomi GmbH29.01.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SFC Energy AG - PressemitteilungSFC Energy unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Online-Portals und des Kundenstamms der udomi GmbH- SFC erhält unmittelbaren Zugang zu Kunden im attraktiven Sicherheits- und Behördenmarkt in Deutschland mit starkem Wachstumspotenzial.- Wichtiger Baustein für SFCs Digitalisierungsstrategie mit innovativen Services, modernen IoT-Lösungen, digitalen Steuerungs- und Kontrollsystemen und neuen, noch leistungsfähigeren Produkten.Brunnthal/München, Deutschland, 29. Januar 2020 - Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat eine Vereinbarung mit ihrem langjährigen Vertriebspartner udomi GmbH unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt SFC Energy udomis bestehendes Webportal sowie den kompletten Kundenstamm.Udomi ist ein langjährig erfolgreicher und führender deutscher Value-Added-Reseller sowie Systemintegrator für alternative Netzfern-, Backup- und Hybridstromversorgungslösungen für einsatzkritische Anwendungen auf der Basis von EFOY Brennstoffzellen sowie Solar- und Windtechnologie. Zu den Kunden des Unternehmens zählen hauptsächlich Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), OEMs und Betreiber von netzfernen Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien sowie der Verkehrstechnik.SFC Energy übernimmt sowohl udomis Kundenstamm als auch das Webportal mit ca. 700 Abonnenten. Das passwortgeschützte Online-Portal ermöglicht existierenden Kunden die komfortable Rund-um-die-Uhr-Überwachung und Fernsteuerung ihrer EFOY Brennstoffzellen via Internet und Webbrowser sowie zentrale Datenerfassungs- und Datenauswertungsoptionen."Digitalisierung und Automatisierung sind entscheidende Treiber in den Industriemärkten. Insbesondere für Betreiber von netzfernen Installationen und Anlagen ist sowohl die Fernüberwachung als auch die Fernanalyse des Aktivitätsprofils von Brennstoffzellensystemen rund um die Uhr eine wesentliche Systemanforderung. Daher ist die Übernahme des udomi Online-Portals ein wichtiger Baustein in der Erweiterung unserer eigenen digitalen Services und unseres Geschäftsmodells", erklärt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy.Bereits seit vielen Jahren tragen EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy in zahlreichen anspruchsvollen Industrieanwendungen zu mehr Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit und zur fortschreitenden Automatisierung netzferner Anlagen bei. Alle EFOY Pro Brennstoffzellen bieten serienmäßig eine Schnittstelle zur Fernsteuerung und -wartung sowie zur intelligenten Datenerfassung und -analyse. Mit der Übernahme des udomi Online-Portals erweitert SFC Energy nun sein Angebot und bietet seinen Kunden eine Lösung zur weiteren Digitalisierung von Prozessen und Strukturen."Mit der Erweiterung unseres digitalen Geschäftsmodells schaffen wir neue attraktive Interaktionswege zu unseren Kunden. Intelligente Software und Services stehen im Kern unseres Unternehmenswachstums. Geplant ist zudem die Weiterentwicklung des digitalen Angebotes um z. B. ein preisattraktives Pay-per-Use-Modell für SFC-Services rund um die EFOY Brennstoffzelle und eine EFOY Cloud", sagt Dr. Peter Podesser. "Mit modernen IoT-Lösungen, digitalen Steuerungs- und Kontrollsystemen und neuen, noch leistungsfähigeren Produkten gestalten wir aktiv die Zukunft intelligenter, vollautomatisierter und nachhaltiger Netzfern- und Backup-Stromversorgungen mit."Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Clean Energy & Mobility, Verteidigung & Sicherheit, Öl & Gas und Industrie unter sfc.com.Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 45.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).SFC Pressekontakt: Ulrike Bienert-Loy Public Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-377 Fax. +49 89 673 592-169 Email: pr@sfc.comIR Contact: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: crossalliance.de29.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857