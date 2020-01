Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401) ist laut eigener aussage in einem Transformationsprozess, heisst eigentlich nur: Das Neue ist noch nicht so stark, wie das Alte schwächer wird - böswillige Version. Das es "noch etwas hakt" bei der Umstellung, zeigt folgende Aussage: " Das Wachstum bei Cloud & IoT blieb unter den Erwartungen, wobei inzwischen ein bedeutender Fünf-Jahres-Subskriptionsvertrag mit einem internationalen Industrieunternehmen unterzeichnet wurde, der für das vierte Quartal 2019 erwartet worden war. Die Software AG kündigte heute für das Jahr 2020 auch zusätzliche Investitionen an, ...

