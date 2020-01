Das Coronavirus stützt nach Einschätzungen von Marktbeobachtern den als sichere Anlage geltenden Dollar. Der Euro wird im Gegenzug belastet.

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wenig verändert über 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1015 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...