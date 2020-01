Der US-Bankkonzern Wells Fargo & Co (ISIN: US9497461015, NYSE: WFC) wird eine Dividende von 51 US-Cents ausschütten, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Auszahlung erfolgt am 1. März 2020 (Record day: 7. Februar 2020). Im Juli 2019 erfolgte eine Anhebung um 13,3 Prozent auf den aktuellen Betrag. Es war die zehnte jährliche Steigerung der Ausschüttung in Folge, nachdem die ...

