Hast du schon mal überlegt, dein Geld zu investieren, aber nicht gedacht, dass du die Zeit dazu hast? Es stimmt zwar, dass das Investieren ein gewisses Maß an Recherche und Due Diligence erfordert, bevor man investiert (was zeitaufwendig sein kann), aber es ist nicht die einzige Möglichkeit zu investieren. Wenn die meisten Menschen darüber nachdenken, Geld an der Börse zu investieren, ist der unmittelbare Gedanke, der einem in den Sinn kommt, einzelne Aktien zu kaufen. Das kann eine großartige Möglichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...