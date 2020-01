FCR Immobilien AG beteiligt sich an Immoware24 GmbHDGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung FCR Immobilien AG beteiligt sich an Immoware24 GmbH29.01.2020 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.FCR Immobilien AG beteiligt sich an Immoware24 GmbH Verbreiterung der Technologiebasis durch innovatives ImmobilienverwaltungssystemMünchen, 29.01.2020: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat eine strategische Equity-Beteiligung an der Immoware24 GmbH erworben. Die in Halle (Saale) ansässige Firma bietet ein professionelles und innovatives Immobilienverwaltungssystem an, das komplett als Software as a Service (SaaS) über das Internet genutzt werden kann. Die Gesellschaft wächst seit Jahren um über 50 % p.a. und plant Ende 2021 den mit der Software verwalteten Immobilienbestand auf über 1 Mio. Einheiten zu steigern.Die Kompetenz der Immoware24 ergänzt die technologische Basis der FCR Immobilien AG. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) vom Immobilienankauf, über das Asset Management bis zum Verkauf hat sich FCR bereits zu einem der Innovationsführer im Immobilienbereich entwickelt. FCR und Immoware24 wollen zukünftig gemeinsam neue Tools entwickeln und hierbei die umfangreiche Expertise im Immobilienbereich gebündelt nutzen. FCR verspricht sich hierdurch zusätzliche Effektivitäts- und Effizienzsteigerungen im Asset Management.Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Auch in der Immobilienbranche bietet die digitale Transformation sehr interessante Wachstums- und Ertragsmöglichkeiten. Wir haben uns in diesem Bereich frühzeitig positioniert und wollen unsere Marktposition stetig ausbauen. Mit der Immoware24 haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir zusammen die nächsten Innovationsschritte noch schneller umsetzen können."Christoph Klein, Gründer und Geschäftsführer der Immoware24 GmbH, ergänzt: "Ich freue mich auf die strategische Partnerschaft mit der FCR Immobilien AG, da auf beiden Seiten eine hervorragende technologische Kompetenz im Immobilienbereich vorhanden ist. Durch die Bündelung unseres gemeinsamen Know-hows eröffnen sich damit zusätzliche Potenziale für neue Produkte in einem sich dynamisch entwickelnden Markt."Über die FCR Immobilien AGDie dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 80 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rd. 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilienPressekontaktedicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.deUnternehmenskontaktUlf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.deFCR Immobilien AG Paul-Heyse-Straße 28 D-80336 München www.fcr-immobilien.deVorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München29.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: FCR Immobilien AG Paul-Heyse-Straße 28 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 413 2496 00 Fax: +49 89 413 2496 99 E-Mail: info@fcr-immobilien.de Internet: www.fcr-immobilien.de ISIN: DE000A1YC913, DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64, DE000A2TSB16 WKN: A1YC91, A2BPUC, A2G9G6, A2TSB1 Indizes: Scale Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 962571Ende der Mitteilung DGAP News-Service962571 29.01.2020