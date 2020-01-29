Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 29.01.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 622 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Ticker-Symbol: SAP 
Xetra
29.01.20
10:07 Uhr
120,00 Euro
+0,16
+0,13 %
Branche
Software
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
STOXX Europe 50
EURO STOXX 50
DAX International 100
TecDAX
1-Jahres-Chart
SAP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
119,44
119,46
10:23
119,46
119,48
10:23
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADIDAS
ADIDAS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADIDAS AG300,05-0,63 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG14,170+1,21 %
EVOTEC SE25,750+0,04 %
SAP SE120,00+0,13 %