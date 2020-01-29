- BERENBERG HEBT LUFTHANSA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 18 (17) EUR- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 58 (57) EUR - 'SELL'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR COMPUGROUP MEDICAL AUF 66 (70) EUR - 'HOLD'- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 141 (140) EUR - 'OUTPERFORM'- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR GRENKE AUF 95 (90) EUR - 'BUY'- DEUTSCHE BANK STREICHT WIRECARD UND EVOTEC AUS 'GERMAN STOCK IDEAS' - LBBW HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 63 (61) EUR - 'HALTEN'- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR SÜSS MICROTEC AUF 15 (18) EUR - 'BUY'- RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 310 (300) EUR - 'OUTPERFORM'- SOCGEN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 144 (142) EUR - 'BUY'- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 13,90 (14,80) EUR - 'SELL'- WDH/JEFFERIES SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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