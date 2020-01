NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach einem "Wow-Quartal" von 300 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der US-Konzern sei überraschend bei den iPhone-Umsätzen wieder gewachsen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies zeige, wie gut die neue Smartphone-Generation ankomme und mache Mut für die kommenden 5G-Geräte./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / 23:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 23:28 / GMT



US0378331005

