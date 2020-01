Der DAX wird zur Wochenmitte fester erwartet. Im vorbörslichen Handel notiert der deutsche Leitindex bei 13.325 Zählern. Am Vortag hatte eine Erholungsbewegung die führenden Indizes an der Wall Street in die Höhe getrieben, Mittwoch kamen zusätzlich positive Impulse aus Japan hinzu. Das beherrschende Theme an der Börse bleibt indes der Wuhan-Coronavirus und die möglichen Auswirkungen auf globale Wirtschaftswachstum. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

