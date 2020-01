FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future dreht ins Plus: Im Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.20 Uhr notiert er 8 Ticks höher bei 173,67 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 173,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,70, das -tief bei 173,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 21.200 Kontrakte.

"Das technische Bild des Bund-Futures ist noch positiv", heißt es bei der Helaba. Die nächsten Widerstände lägen 174,48 und 174,80, Unterstützungen um 173,40 und bei 173,22.

Die anstehenden Geldmengenzahlen der Eurozone dürften ebenso wenig Einfluss ausüben wie die Sitzung der US-Notenbank. Bei dieser sei nicht mit einer Veränderung der geldpolitischen Ausrichtung zu rechnen.

January 29, 2020

